Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 30 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 30 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise aylarca alarm vermesinin ardından nihayet yüzde 10'un üzerine çıktı. 30 Nisan Pazar barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 09:53 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 10:10
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 30 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 30 Nisan Pazar günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48,53 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 24.63 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 33,93 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 14,19 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 21,15 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartına bomba yorum! "Psikoloğa gitmesi gerekiyor..."
4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın'a büyük şok! “İfşa edildim” diyerek mahkemeye koştu! Tehdit ve şantaj...
Beşiktaş G.Saray maçı öncesi flaş gelişme!
Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Oyuncularını böyle uyardı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı?
Son dakika deprem mi oldu 30 Nisan?
1 Mayıs mesajları, sözleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Troyes - Nice maçı hangi kanalda? Troyes - Nice maçı hangi kanalda? 09:47
Derbi öncesi çarpıcı detay! G.Saray Beşiktaş'ı yenerse... Derbi öncesi çarpıcı detay! G.Saray Beşiktaş'ı yenerse... 09:37
Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? 09:36
Rennes - Angers maçı hangi kanalda? Rennes - Angers maçı hangi kanalda? 09:26
Bjelica onay verdi! Bedavaya geliyor Bjelica onay verdi! Bedavaya geliyor 09:21
Clermont - Reims maçı hangi kanalda? Clermont - Reims maçı hangi kanalda? 09:15
Daha Eski
F.Bahçe maçı sonrası olay sözler! "55 milyon Beşiktaş taraftarı..." F.Bahçe maçı sonrası olay sözler! "55 milyon Beşiktaş taraftarı..." 09:07
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş cevap! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş cevap! 00:51
F.Bahçe Sivas'ta 10 kişi! İşte kırmızı kart pozisyonu F.Bahçe Sivas'ta 10 kişi! İşte kırmızı kart pozisyonu 00:51
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Ambulansla çıktı F.Bahçe'de sakatlık şoku! Ambulansla çıktı 00:51
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:51
F.Bahçe Sivas'ta kazandı! F.Bahçe Sivas'ta kazandı! 00:51