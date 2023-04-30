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1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? Resmi tatillerde kargolar çalışır mı?

1 Mayıs'ta kutlanacak İşçi Bayramı, bu yıl pazartesi günü kutlanacak. Resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu oldu. Kargoda paketi olan ya da kargoya paket gönderecek vatandaşlar arama motorlarında "1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?", "1 Mayıs'ta kargolar açık mı?", "Pazartesi günü kargolar açık mı?" ve "Resmi tatillerde kargolar çalışıyor mu?" gibi soruları aratıyor. Peki, 1 Mayıs kargolar tatil mi?, 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Kargolar 1 Mayıs Pazartesi dağıtım yapacak mı? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 08:30 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 08:40
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? Resmi tatillerde kargolar çalışır mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kargo şirketlerinin hizmetlerini kullanmak isteyen vatandaşlar, 1 Mayıs Pazartesi günü kargoların açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargo şirketleri çalışacak mı? İşte ayrıntılar...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINDA KARGOLAR ÇALIŞYOR MU?

Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörde hizmet veren bazı şirketler de 1 Mayıs'ta kapalı olacak.

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.

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