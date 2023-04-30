1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? Resmi tatillerde kargolar çalışır mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kargo şirketlerinin hizmetlerini kullanmak isteyen vatandaşlar, 1 Mayıs Pazartesi günü kargoların açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargo şirketleri çalışacak mı? İşte ayrıntılar...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINDA KARGOLAR ÇALIŞYOR MU?

Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörde hizmet veren bazı şirketler de 1 Mayıs'ta kapalı olacak.

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.