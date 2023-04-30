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1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? | 1 Mayıs resmi tatil mi? - İlkokul, ortaokul, liseler tatil mi 1 Mayıs 2023?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmaya başlanmasının ardından 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. Bunun üzerine milli bayramlar arasında yer alan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, işçi bayramında okullar kapalı mı? İlkokul, ortaokul, liseler tatil mi 1 Mayıs 2023? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 14:40
1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? | 1 Mayıs resmi tatil mi? - İlkokul, ortaokul, liseler tatil mi 1 Mayıs 2023?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? | 1 Mayıs, tüm dünyada işçi bayramı olarak kutlanan, emek ve alınterinin kutlandığı bir bayram olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde bugğne ilişkin ilk resmi kutlamalar 1923 yılında yapılmış, 2008 yılından itibaren ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edilmiştir. Milli bayramlardan birisi olan 1 Mayıs günü resmi tatil olup olmadığı ise herkes tarafından merak ediliyor. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi? - İlkokul, ortaokul, liseler tatil mi 1 Mayıs 2023? İşte detaylar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Türkiye'nin yanı sıra aşağıda sıralanan ülkelerde de 1 Mayıs günü resmi tatil olarak kutlanmaktadır:

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Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Peru, Uruguay, Venezuela, Çin, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Rusya, Kazakistan.

1 MAYIS 2023 İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan bu tarihte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler kapalıdır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da hizmet dışı olduğu 1 Mayıs günü, özel sektör çalışanlarının izin kullanmaması halinde bu kişilere iki katı mesai ücreti ödenmesi zorunludur.

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