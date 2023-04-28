Haberler Haberler DİB-MBSTS NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? | Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi...

DİB-MBSTS NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? | Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi...

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) tarihi araştırılmaya başladı. Sınava girecek adaylar, 'DİB-MBSTS giriş belgesi nasıl alınır, DİB-MBSTS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. DİB-MBSTS'ye dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 14:40 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 14:50
DİB-MBSTS NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? | Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi...

ÖSYM tarafından düzenlenen DİB-MBSTS'nin ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav'nın tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve detayları adaylar tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ederken 2023 Nisan DİB-MBSTS'ye dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

DİB-MBSTS sınavı 30 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 14:45'te başlayacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-DİB-MBSTS'ye ilişkin, "Toplam 50 bin 788 adayın katılımıyla yapılacak sınavda emniyet dahil 7 bin 11 görevli yer alacak, 146 bina ve bin 741 salonda düzenlenecek sınav saat 14.45'te başlayacak. Sınavda adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek."

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günleri açık olacağı bildirildi.

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