SAĞLIK BAKANLIĞI ASİL VE YEDEK LİSTE 2023 | Sağlık Bakanlığı kura sonuçları

SAĞLIK BAKANLIĞI ASİL VE YEDEK LİSTESİ 2023 | Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılında istihdam sağlayacağı 10 bin 900 personel için beklenen gün geldi. İŞKUR üzerinden başvuru yapan adayşar arasından kura çekilişi ile belirlenecek olan isimler, gerekli koşulları sağlamaları halinde göreve getirilecek. Kura çekilişinin başlamasının ardından arama motorlarında 'Sağlık Bakanlığı asil ve yedek listesi 2023, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asiller, yedekler ve nihai isim listesi' konuları en çok sorgulanan başlıklar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI ASİLLER, YEDEKLER VE NİHAİ İSİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 personel alımı için kura çekilişi devam ettiğinden asil, yedek ve nihai isim listeleri henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

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10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek. Sonuçların 26 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

10 BİN 900 İŞÇİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KİMLERİN BAŞVURUSU KABUL EDİLMEZ?

✔İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.

✔Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek.

✔Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

✔Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar;

✔Süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar;

✔Ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç);

✔Atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar;

✔Göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar;

✔İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek.