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REFAH PAYI MÜJDESİ! 7500 liranın üzerinde alan emekliye iyi haber

Emekliye refah payı müjdesi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 7 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alan 6 milyon emeklinin aylıklarına refah payı ekleneceğini bildirdi. Bakan Bilgin, düzenlemenin temmuz ayında gerçekleşeceğini açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 02:00 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 02:00
REFAH PAYI MÜJDESİ! 7500 liranın üzerinde alan emekliye iyi haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 6 milyon emekliye iyi haber.

Katıldığı canlı yayın programında emeklileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, Başkan Erdoğan'ın kendisine talimat verdiğini söyledi ve "Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi. 6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

7 BİN 500 TL ÜZERİNDE MAAŞ ALAN EMEKLİLERE REFAH PAYI

Emeklilere refah payı verileceğini aktaran Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

"Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verilecek.

"ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALMAK SOSYAL DEVLETTE OLMAZ"

Rahmetli Ecevit'in söylediği bir husus vardı: Asgari ücretin vergi dışı bırakılması. İlk toplu sözleşmeyi uyguladı ama, parti programına aldığı asgari ücretin vergi dışı uygulamasını gerçekleştiremedi. Onu uygulama fırsatını sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile yaptık. Rahmetli Ecevit'in yapamadığını yaptık. Asgari ücretten vergi almak sosyal devlette olmaz."

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