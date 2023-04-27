Haberler Haberler LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? | LGS ne zaman, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? LGS sınav belgesi sorgulama ekranı

LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? | LGS ne zaman, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? LGS sınav belgesi sorgulama ekranı

Liseye Geçiş Sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından, adaylar sınav belgelerinin ne zaman yayınlanacağını ve sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağını sorgulamaya başladı. Peki, LGS ne zaman yapılacak? LGS giriş belgeleri nereden, nasıl sorgulanacak? İşte LGS'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 15:30
LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? | LGS ne zaman, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? LGS sınav belgesi sorgulama ekranı

4 Haziran 2023'te gerçekleşecek LGS'nin başvuru aşamasını geride bırakan öğrenciler, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte, LGS 2023'ün gerçekleşeceği tarih ve sınav giriş belgesine dair merak edilenler...

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş belgeleri 26 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden alabilecek.

2023 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nın bu yıl 4 Haziran 2023'te uygulanacağını açıkladı.

LGS SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

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