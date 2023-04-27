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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Diyanet 4 bin 538 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4538 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için 4 bin 538 aşçı, temizlik personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleştirilecek. Birçok kişi detayları araştırıyor. Peki, Diyanet 4 bin 538 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 12:20
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Diyanet 4 bin 538 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4538 personel alımı yapacağını açıkladı. Taşra teşkilatında görevlendirilecek aşçı, temizlik personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı ile alımlar gerçekleştirilecek. Peki, Diyanet 4 bin 538 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DİYANET 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuru işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar "sinav.diyanet.gov.tr" adresine giriş yaparak e-Devlet giriş seçeneği ile T.C. kimlik numarası ve şifresiyle başvurularını gerçekleştirebilir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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