Haberler Haberler atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺 | atv nasıl izlenir? atv yayın akışı - Bugün atv'de ne var?

atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺 | atv nasıl izlenir? atv yayın akışı - Bugün atv'de ne var?

Türkiye'nin en sevilen televizyonu atv'de yeni dizi ve programlar heyecan yarattı. Ben Bu Cihana Sığmazam, Bir Küçük Gün Işığı, Kuruluş Osman, Aldatmak, Yalnız Kurt, Kardeşlerim ve Gül Masalı milyonları ekrana kilitleyen diziler oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kim Milyoner Olmak İster, Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru gibi programlar da milyonlarca kişi tarafından izlenen ve merak edilen yayınlar arasında yer alıyor. Televizyon dışında atv izlemek isteyenler, atv.com.tr üzerinden canlı yayın izleyebiliyor. Peki, atv nasıl izlenir? atv canlı yayın izle linki var mı? atv yayın akışı ve diğer tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 09:27
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺 | atv nasıl izlenir? atv yayın akışı - Bugün atv'de ne var?

Türkiye'nin en köklü ve en sevilen televizyonlarından atv'de birçok dizi ve program internet üzerinden takip ediliyor. atv canlı izlemek isteyen birçok kişi arama motorlarında ve sosyal medyada atv canlı izle linki araştırıyor. Peki, atv nasıl izlenir? atv canlı yayın izle linki var mı? atv yayın akışı ve diğer tüm detaylar...

👉ATV'NİN CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

💶F.BAHÇELİ ESKİ YILDIZIN SERBEST KALMA MADDESİ DUDAK UÇUKLATTI!

📌 atv NASIL İZLENİR?

  • Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .
  • Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.
  • Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.
  • Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..
  • Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.
  • Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.
  • Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

Frekans değerleri;

Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

👉 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

atv YAYIN AKIŞI 20.09.2022

  1. 06.10 Bir Zamanlar Çukurova
  2. 08.00 Kahvaltı Haberleri
  3. 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  4. 13.00 atv Gün Ortası
  5. 14.00 Mutfak Bahane
  6. 16.00 Esra Erol'da
  7. 19.00 atv Ana Haber
  8. 20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam 1.Bölüm

👉ATV'NİN CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Bergüzar Korel "O gün geldiğinde..." sloganıyla servis edilen alkol reklamına isyan etti: İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!
Kadir Doğulu'nun imam nikahı kıyıp ev açtığı iddia edilen Sezer Çakır ilk kez açıkladı "Gerçekler bilindiği için..." Neslihan Atagül'ü aldattığı görüntüler ifşalanmıştı
Güneş'ten o isme özel Icardi görevi!
F.Bahçe'den Jesus kararı! Sezon sonu mutlaka...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS BAŞVURUSU SON DAKİKA 📌
JANDARMA PERSONEL ALIMI 2023 - Jandarma 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak!
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
AÖL sınav giriş ekranı ve öğrenci girişi 2023
Sağlık Bakanlığı kura çekilişi asil, yedek ve nihai isim listesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol kralına Süper Lig kancası! 2 takım talip Gol kralına Süper Lig kancası! 2 takım talip 10:13
Borini'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..." Borini'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..." 09:55
Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için... Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için... 09:01
Süper Lig'de 32. hafta başlıyor! İşte maç programı Süper Lig'de 32. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:09
Nasri Guardiola'yla tartışmasını anlattı Nasri Guardiola'yla tartışmasını anlattı 09:29
Yuvadan uçuyorlar! Transfer için çılgın bütçe Yuvadan uçuyorlar! Transfer için çılgın bütçe 09:30
Daha Eski
Liverpool geriden gelip kazandı! Liverpool geriden gelip kazandı! 00:35
Liverpool geriden gelip kazandı! Liverpool geriden gelip kazandı! 00:35
Chelsea'de kabus sürüyor! Chelsea'de kabus sürüyor! 00:47
Barcelona deplasmanda kayıp! Barcelona deplasmanda kayıp! 00:57
Barcelona deplasmanda kayıp! Barcelona deplasmanda kayıp! 00:58
Flaş Gomis yorumu! "Krizin nedeni..." Flaş Gomis yorumu! "Krizin nedeni..." 07:36