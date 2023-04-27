ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? | 2023 Asgari ücret için yeni düzenleme yolda!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? - 2023 yılı asgari ücret ara zammı merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete zam geleceği müjdesini vermişti. Vatandaşlar ara zammın ne kadar olacağını merak ediyor ve arama motorlarında sık sık araştırıyor. Sabah'ta yer alan habere göre asgari ücrete gelecek zam ile ilgili bilgiler netleşmeye başladı. Asgari ücret için yeni düzenleme yolda. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz 2023 asgari ücret kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete Temmuz zammı geliyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin Temmuz ayını işaret etmiş ve milyonları heyecanlandırmıştı. Asgari ücret Ocak ayında yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye yükselmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ! ASGARİ ÜCRET...

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA VERGİ AYARI GELECEK!

Çalışanların maaşlarına vergi ayarı yapılarak alım gücünün artırılması hedeflenecek. Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Burada işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsilen TİSK'in görüşleri alınarak taslak çalışmalar yapılıyor.

ASGARİ ÜCRETTE FORMÜLLER NASIL OLACAK?

Yüzde 30 formülü: Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11.058 TL brüt ücret ise 13.010 TL olacak. Böylece enflasyonun üzerinde zam belirlenerek, yeni ekonomi modelinin meyvelerinden olan milli gelir artışları tabana yayılacak. Asgari ücret 2022 Temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında yapılmıştı.

Öne çıkan diğer iki formül ise şöyle:

Yüzde 20 formülü: Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 20 zam yapılması durumunda net ücret 10.207 TL brüt ücret ise 12.010 TL olacak.

Yüzde 25 formülü: Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 25 zam yapılması durumunda net ücret 10.633 TL brüt ücret ise 12.510 TL olacak.

SON KARARI BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN VERECEK

İşçi, işveren ve hükümettin 5'er kişilik ekibinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu Haziran ayında toplanacak ve ön görüşmelerini yapacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının önemli bir kıstas olacağı son toplantı sonrası uzlaşılan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onayının ardından yeni asgari ücret için yasal düzenleme süreci başlayacak.