Haberler Haberler SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Adana'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - 26 Nisan 2023 son depremler

SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Adana'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - 26 Nisan 2023 son depremler

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Adana ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin henüz AFAD'dan olumsuz ihbar olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 26 Nisan 2023 son depremler' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 08:50
SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Adana'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - 26 Nisan 2023 son depremler

SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 26 Nisan 2023 son depremler' konuları araştırılıyor.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 07.48'de yaşanan depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından AFAD'a olumsuz bir ihbar yapılıp yaplımadığı henüz bilinmiyor.

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