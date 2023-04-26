MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 77 ilde ve 98 sınav merkezinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı puanları değerlendirme aşaması ardından adaylar ile paylaşılacak.

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sorgulamalar başlayacak. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Sınavın hemen ardından adaylar ile sınav soruları ve cevapları paylaşılmıştı. Şimdi sonuçlar için geri sayım başladı.

Peki, 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilir