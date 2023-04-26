Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 26 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 26 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise aylarca alarm vermesinin ardından nihayet yüzde 10'un üzerine çıktı. 26 Nisan Çarşamba barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 10:20
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 26 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 26 Nisan Çarşamba günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 46,67 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 21.91 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,89 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 11,77 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 17,15 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada babasıyla paylaşım yaptı! Takipçilerden yorum yağdı!
Fenerbahçe'den 4 transfer birden!
Mert Hakan çılgına döndü! Jesus'a büyük tepki
G.Saray'da ince hesap! Derbileri kaybederse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Askerlik yol parası sorgulama 2023
Merkez Bankası Nisan faiz kararı ne zaman 2023?
EYT başvuru takip e-Devlet
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2023 canlı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid - Mallorca maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Mallorca maçı saat kaçta? 10:19
Mert Hakan çılgına döndü! Jesus'a büyük tepki Mert Hakan çılgına döndü! Jesus'a büyük tepki 10:00
Chelsea - Brentford maçı saat kaçta? Chelsea - Brentford maçı saat kaçta? 09:23
M. City - Arsenal maçı saat kaçta? M. City - Arsenal maçı saat kaçta? 09:29
G.Saray'da flaş Zaniolo kararı! G.Saray'da flaş Zaniolo kararı! 09:42
NBA'de yılın çaylağı Paolo Banchero NBA'de yılın çaylağı Paolo Banchero 09:55
Daha Eski
G.Saray'a Icardi müjdesi! G.Saray'a Icardi müjdesi! 23:48
Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! 23:55
Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! 00:06
R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! 00:58
R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! 00:58
Filede geri sayım Filede geri sayım 07:25