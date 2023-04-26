💰1 DOLAR KAÇ TL? | 26 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

26 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,43 (Alış) - 19,43 (Satış)
EURO: 21,44 (Alış) - 21,46 (Satış)
STERLİN: 24,14 (Alış) - 24,27 (Satış)
1 DOLAR = 19,43 TL
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👉26 Nisan Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.247,63
Gram altın satış: 1.247,86
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.218,00
Çeyrek altın satış: 2.280,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.437,00
Yarım altın satış: 4.533,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.846,00
Tam altın satış: 8.997,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.992,00
Cumhuriyet altını satış: 9.127,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.084,00
Ata altın satış: 9.257,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.51 itibarıyla alınmıştır.