Haberler Haberler SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU 2023 | 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇ EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU 2023 | 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇ EKRANI

Sağlık Bakanlığı'nın, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 10 bin 900 personel için ilan yayınlamasının ardından beklenen gün geldi.Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi çeşitli branşlarda yapılacak alımlarda İŞKUR'a başvuran kişiler arasında kura çekilişi 25 Nisan Salı günü yapılıyor. Kura çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'Sağlık Bakanlığı kura sonucu 2023 ve 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak' konularını araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇ EKRANI ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 09:30
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU 2023 | 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇ EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU 2023 | Sağlık Bakanlığı, taşra görevlendirmesi yapılmak üzere 10 bin 900 sürekli işçiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Çeşitli kadrolarda görev almak için İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan vatandaşların arasından yapılacak kura çekimi ise 25 Nisan Salı günü gerçekleşiyor. Kura sonuçlarını merak eden adayların arama motorlarında araştırdığı 'Sağlık Bakanlığı kura sonucu 2023, 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ve - Sağlık Bakanlığı kura sonuç ekranı' konularını haberimizde derledik...

10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek. Sonuçların 26 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

  • 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)
  • 747 klinik destek elemanı (hastane)
  • 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi
  • 279 elektrikçi
  • 195 inşaat boyacısı
  • 130 marangoz
  • 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı
  • 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı
  • 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KİMLERİN BAŞVURUSU KABUL EDİLMEZ?

✔İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.

✔Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek.

✔Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

✔Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar;

✔Süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar;

✔Ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç);

✔Atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar;

✔Göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar;

✔İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek.✔

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