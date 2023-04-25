ORAJ SOĞUKLARI NEDİR? İstanbul'a oraj soğukları geliyor!

ORAJ NEDİR - İstanbul'da vatandaşlara Meteoroloji ve Akom'dan uyarı geldi. 26 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, Oraj nedir? Nasıl oluşur? İstanbul hava durumu nasıl olacak? Uçuşlar iptal mi? İşte detaylar...

26 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da 26 Nisan Çarşamba günü için Meteoroloji ve AKOM'dan oraj uyarısı geldi. Oraj'ın iki gün sürmesi beklenirken, hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek. Sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte gök gürültülü yağış başlayacak. İstanbul'da 26 Nisan Çarşamba günü havanın 13 dereceye düşmesi bekleniyor.

ORAJ NEDİR?

Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülmektedir. Bu hava olayı. Meteorolojide İngilizce thunderstorm kavramından oluşturulmuş TS kısaltması ile gösterilir. Fransızca fırtına anlamına gelmektedir. Oraja kümülonimbüs bulutları neden olmaktadır. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.

ORAJ NASIL OLUŞUR?

Oraj oluşması için gerekli olan şartlar şunlardır: