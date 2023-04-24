TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN? | Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde telafi programı tarihleri belli oldu

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN? | Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen illerde eğitimin durdurulmasının ardından yaşanan öğrenme kayıpları için yapılacak telafi eğitimi hakkında duyuru yaptı. Bakan Akar, telefi eğitiminin tarihlerini açıkladı. Peki telafi eğitim programı tarihleri nedir? Telefi eğitimi ne zaman yapılacak?

DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ PROGRAMI TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanı Özer, telafi programına ilişkin şu iifadeleri kullandı:

"(Deprem bölgesi) 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız."

TELAFİ EĞİTİMİ HANGİ ÖĞRENCİLERİ KAPSAYACAK?

Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan telafi eğitiminde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.