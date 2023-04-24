Haberler Haberler TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN? | Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde telafi programı tarihleri belli oldu

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN? | Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde telafi programı tarihleri belli oldu

Depremden etkilenen 10 ilde okulların faaliyetini durdurmasının ardından yapılacak telafi eğitimi programının tarihleri belli oldu. Konuya ilişkin son dakika duyurusu yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek için yapılacak programa ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki 2023 telafi eğitimi ne zaman?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 12:10
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN? | Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde telafi programı tarihleri belli oldu

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN? | Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen illerde eğitimin durdurulmasının ardından yaşanan öğrenme kayıpları için yapılacak telafi eğitimi hakkında duyuru yaptı. Bakan Akar, telefi eğitiminin tarihlerini açıkladı. Peki telafi eğitim programı tarihleri nedir? Telefi eğitimi ne zaman yapılacak?

DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ PROGRAMI TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanı Özer, telafi programına ilişkin şu iifadeleri kullandı:

"(Deprem bölgesi) 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız."

TELAFİ EĞİTİMİ HANGİ ÖĞRENCİLERİ KAPSAYACAK?

Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan telafi eğitiminde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.

DİĞER
Evliliklerinde bir yılı devirdiler! Seda Sayan'ın romantik paylaşımına genç eşi Çağlar Ökten'den yanıt gecikmedi!
Nostradamus kehanetleri ama bu kez 'Yapay zeka!' "Tüm sınırlar tek tek silinecek yeni bir salgın gelecek" Nostradamus'un 7 kehaneti de...
Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!
F.Bahçe'den şampiyonluk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (24 Nisan Pazartesi)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
AÖL sınav giriş ekranı ve öğrenci girişi 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den golcü hamlesi! Hocası ayrılığı açıkladı F.Bahçe'den golcü hamlesi! Hocası ayrılığı açıkladı 12:19
İşte derbi biletlerinin satışa çıkacağı tarih! İşte derbi biletlerinin satışa çıkacağı tarih! 12:12
Beşiktaş-G.Saray derbisi için flaş seyirci kararı! Beşiktaş-G.Saray derbisi için flaş seyirci kararı! 11:52
Atalanta - Roma maçı hangi kanalda? Atalanta - Roma maçı hangi kanalda? 11:41
Pepe'den 1 yıllık imza! Pepe'den 1 yıllık imza! 11:40
Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 11:36
Daha Eski
Rüştü Reçber'in oğlu İngiliz ekibine imza attı! Rüştü Reçber'in oğlu İngiliz ekibine imza attı! 11:17
Bandırmaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda? 11:14
Denizlispor tarihinde bir ilki yaşayacak! Denizlispor tarihinde bir ilki yaşayacak! 11:11
Manisa FK - Altınordu maçı hangi kanalda? Manisa FK - Altınordu maçı hangi kanalda? 11:02
Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı! Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı! 11:02
Paixao 100 gole ulaştı! Paixao 100 gole ulaştı! 10:57