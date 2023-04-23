💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 22 Nisan Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 22 Nisan Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 22 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, Pazartesi ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 22 Nisan Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

22 NİSAN CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 22 Nisan Cumartesi akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

22 NİSAN CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

7- 8 - 20 - 11 - 46 -76 Joker: 5 SüperStar: 18

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