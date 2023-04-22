SIFIR FAİZLİ KREDİ MÜJDESİ! Başkan Erdoğan, Gaziantep'te 10 yeni müjdeyi duyurdu...

ÇİFTÇİLERE 10 YENİ MÜJDE

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu müjdeler...



1-Bugün burada hepsi de özgün mimari eseri olan ahırı, köy konağı ile akıllı köy evlerini milletimizin takdirine sunuyoruz.

2-Afet alanlarında köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftçilere Ziraat Bankası ile sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek ve hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz.