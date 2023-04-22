SIFIR FAİZLİ KREDİ MÜJDESİ! Başkan Erdoğan, Gaziantep'te 10 yeni müjdeyi duyurdu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde halka seslendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde halka seslendi.
"İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. gününden itibaren inşaatlara başladık. Bölgede 650 bin yeni yuva konutu yapıyoruz. 319 bin konutu bir yılda yapacağız" diyen Erdoğan, kısa süre önce verdiği doğal gaz ve kira yardımı müjdelerinden sonra 10 yeni müjdeyi de tek tek açıkladı.
ÇİFTÇİLERE 10 YENİ MÜJDE
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu müjdeler...
1-Bugün burada hepsi de özgün mimari eseri olan ahırı, köy konağı ile akıllı köy evlerini milletimizin takdirine sunuyoruz.
2-Afet alanlarında köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftçilere Ziraat Bankası ile sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek ve hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz.
3-Afet alanları dışındaki bölgelerde, tüm vatandaşlarımızdan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. İlk evim kampanyası şartlarıyla, akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.
4-Halen köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp, bu modele uygun, sağlam eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız.
5-Ülkemizdeki et ve süt fiyatlarına çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında teşvikler vereceğiz.
6-Sözleşmeli üretim modeli ile aile tipi işletmelerde besi hayvancılığını destekleyeceğiz, her haneye bir asgari ücret garantisi vereceğiz.
7-Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız
8-Sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracağız, arz güvenliğini temin edeceğiz.
9-Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız.
10-Tarımsal üretimin en büyük girdisi olarak üre gibi azotlu gübrelerde dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz.