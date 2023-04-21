'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI NEDİR? KENTSEL DÖNÜŞÜM 2023 FAİZ ORANLARI | BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm anahtar teslimi ve temel atma törenini gerçekleştirdi. Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

3 PROJE BİRDEN

"Amacımız 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmek. Avrupa yakasında 500 bin konut yapmak. İkincisi Asya'daki rezerv alanda 500 bin konut. Üçüncüsü mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmek."

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI

* Kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' kampanyası dahilinde dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak.

* Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek.

* Yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için 5 bin 625 lira taksit, 900 bin lira için 6 bin 750 lira taksit olacak.

* Parası olmayan vatandaşlar, devletin vereceği katkıyla kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli yuva sahibi olabilecek.

* Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlanacak.

İSTANBUL İÇİN KİRA YARDIM TUTARI ARTIRILDI

Başkan Erdoğan İstanbul'daki kira yardım tutarına ilişkin de şu sözleri kullandı: İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz.