Haberler Haberler 'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI NEDİR? KENTSEL DÖNÜŞÜM 2023 FAİZ ORANLARI | BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI NEDİR? KENTSEL DÖNÜŞÜM 2023 FAİZ ORANLARI | BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'da, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. 'Yarısı Bizden' adlı kampanyayı açıklayan ve ayrıntılara değinen Başkan Erdoğan'ın konuya dair açıklamalarından öne çıkanları haberimizden okuyabilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 17:01
'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI NEDİR? KENTSEL DÖNÜŞÜM 2023 FAİZ ORANLARI | BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm anahtar teslimi ve temel atma törenini gerçekleştirdi. Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

3 PROJE BİRDEN

"Amacımız 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmek. Avrupa yakasında 500 bin konut yapmak. İkincisi Asya'daki rezerv alanda 500 bin konut. Üçüncüsü mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmek."

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI

* Kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' kampanyası dahilinde dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak.

* Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek.

* Yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için 5 bin 625 lira taksit, 900 bin lira için 6 bin 750 lira taksit olacak.

* Parası olmayan vatandaşlar, devletin vereceği katkıyla kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli yuva sahibi olabilecek.

* Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlanacak.

İSTANBUL İÇİN KİRA YARDIM TUTARI ARTIRILDI

Başkan Erdoğan İstanbul'daki kira yardım tutarına ilişkin de şu sözleri kullandı: İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz.

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