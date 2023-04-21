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BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023? | Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir köprü ve otoyollar bedava mı?

Ramazan Bayramı heyecanı tüm Müslümanları sardı. Ramazan ayının son gününün ardından 30 gün oruç tutarak nefislerini sınayan insanların Allah'a, verdiği nimetlere şükretmek, dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak, küslerle barışmak ve sevdikleriyle güzel vakit geçirmek için fırsat olan Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir köprü ve otoyollar bedava mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 07:32 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 08:02
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023? | Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir köprü ve otoyollar bedava mı?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023? | Ramazan Bayramı, tüm Müslümanlara neşesi ve huzuruyla geldi. Ramazan ayının sona ermesiyle eda edilen Ramazan Bayramı dinde büyük öneme sahipken yarıdmlaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve hoşgörünün had safhada olduğu bu mübarek günlerde insanlar, sevdiklerinin yanında olmak için yollara düşüyor. Peki bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir köprü ve otoyollar bedava mı? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

BAYRAMDA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE OTOYOL VE KÖPRÜLER BEDAVA MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

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