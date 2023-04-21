BAYRAMDA HANGİ TESBİH VE ZİKİRLER ÇEKİLİR 2023? | Ramazan Bayramı'nda çekilecek zikirler ve tesbihler, okunacak dualar DİYANET

BAYRAMDA HANGİ TESBİH VE ZİKİRLER ÇEKİLİR 2023? | Ramazan Bayramı, oruç ayının sona ermesiyle birlikte bu yıl da idrak ediliyor. Mübarek Cuma günüyle birleşen bayramın ilk gününde Allah'a ibadet görevini yerine getirmek isteyenler arama motorlarında 'Bayramda hangi tesbih ve zikirler çekilir 2023? Ramazan Bayramı'nda çekilecek zikirler ve tesbihler, okunacak dualar DİYANET' sorgulamaları yapıyor. İşte merak edilenler...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Kim Bayram günü 300 defa sübhânallahi ve bihamdih derse, müslümanların ölülerine hediye ederse; Her müminin kabrine 1000 nur iner (girer).

O kişi vefat ettiğinde Allah kendi kabri içinde 1000 nur verir. (hadis-safuri,nüzhetu'l mecalis 1/155)

Herkim her iki (Ramazan-Kurban) bayramda da bayram namazından evvel 400 kere "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümît ve hüve alâ külli şey'in kadîr.

derse; 400 köle azad etmiş gibi olur. Allah ona kıyamette şehirler inşa edecek, ağaçlar dikecek, vekiller tayin eder.

Her kim bayram günü sabah namazından sonra 100 defa: "Estağfirullah el azim''(ya rabbi günahlarımı bağışla) derse amel defterindeki bütün günahlar silinir ve kıyamet günü arşın gölgesi altında bütün azaplardan emin olarak oturur. (Et Tuhfe, s:26)

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazan tespihleri dinen zorunlu değildir; ama dua etmek ve yaratıcı ile bağları güçlendirme her zaman mühim olduğu için din alimleri bu özel günlerin vesile olmasını önerirler. Ramazanda çekilecek tespihler hakkında Nihat Hatipoğlu, peygamberin tüm gün tesbihat okuyan eşine günde üç kere şunu okumasını önerdiğini de söylemiştir: "Sübhanellahi ve bi hamdihi adede halkihi Rida nefsihi ziynete arşihi ve midade kelimatihi." Yüce Allah'ı yarattığı sayısında, kendisinin razı olacağı kadarınca. Arşının ağırlığınca. Yarattığı kelimeler uzunluğunca hamd ile tesbih ederim.

Ramazan tesbihleri Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde özel bir bölümde belirtilmemiştir, farklı açıklamalarda ve konuşmalarda öneriler yapılmaktadır. Sitede dualarla ilgili genel açıklamada ise şöyle denmiştir: "Ramazan gecelerinde, Arafat vakfesinde, gece vakitlerinde, ezan okunduğu ve kamet getirildiği sıralarda, farz namazların sonunda yapılan duaların kabul edileceği hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 166; Tirmizî, Deavât, 80, 139; İbn Mâce, Sıyâm, 48)." Bu bilginin ışığında ramazan duaları içine tesbihleri de dahil ederek zenginlik sağlayabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA OKUNACAK DUALAR DİYANET

Bizleri ve bütün kâinatı yoktan var eden; varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz!

Rahmeti ile bütün varlığı, kâinatı kuşatan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz! Yerin ve göklerin yegâne sahibi; kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin yegâne mâliki Yüce Mevlâmız! Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sen kabul eyle!

Salat-ü selamımızı, tahiyyat-ü ikramımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun âl, ashâb ve etbaına gönderiyoruz. Kabul eyle Allah'ım!

Yâ ilahe'l-âlemîn! Şu mübarek bayram sabahında huzuruna geldik. Sana layık bir kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilincindeyiz. Bizi huzurundan boş çevirme Allah'ım!

Ya Rabbi! Kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, okuduğumuz mukabelelerimizi, indirdiğimiz hatm-i şeriflerimizi, verdiğimiz zekât ve fitrelerimizi, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazlarımızı, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Ramazan Bayramı hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım! Tüm bunlardan hâsıl olan ecir ve sevâbı; Öncelikle Hz. Âdem'den itibaren insanlığa rehber olarak gönderilen bütün peygamberan-ı izama ve rusul-i kirama, hâssaten hayat rehberimiz Kur'an-ı bize tebliğ eden Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)'e, onun aline, ashabına, ezvacına, ehli beytine hediye eyledik, vâsıl eyle Allah'ım! Kur'an'ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere ulaştıran huffazın, ulemanın, sulehanın, din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda canlarından geçen aziz şehitlerimizin, ahirete göç eden kahraman gazilerimiz ile bütün ehl-i imanın aziz ruhlarına hediye eyledik haberdar eyle Allah'ım!

Bu mübarek bayram sabahında camimizde "âmin" "âmin" diye nidada bulunan bütün cemaatimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, cümlesini hissedar eyle Allah'ım!

Allah'ım! Varlık âlemine ibret nazarıyla bakabilmeyi bizlere nasip eyle! Bedenlerimizi ve kalplerimizi imansız, Kur'ansız, harap evler gibi olmaktan muhafaza eyle! Bizlere daima iman ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle Allah'ım! Bizlere hakkı hak bilip hakka sarılmayı, batılı da batıl bilip ondan da uzaklaşmayı; Kur'an'a, Furkan'a tabi ve hizmetkâr olmayı nasip eyle! Kur'an-ı Kerim'i; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin devası eyle. Kerim Kitabımızı ve Peygamberimiz (s.a.s)'in sünnetini doğru anlayıp hakkıyla yaşamayı bizlere

lütfeyle Allah'ım!

Bize bahşettiğin ömür sermayemizi rızana uygun geçirmeyi nasip eyle! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle Allah'ım!

Ya Rabbi! Bizleri anne-babalarımıza hayırlı evlatlar eyle! Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz yavrularımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yapabilmeyi ihsan eyle Allah'ım! Onlara sevgi, şefkat, merhamet, ülfet ve muhabbetle muamele etmeyi nasip eyle! Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle! Evlatlarımızı sana itaatkâr, vatana ve millete hayırlı eyle. Onların kalplerini iman ve Kur'an nuru ile tenvir eyle Allah'ım!

Ya İlahî! Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne i'lâ-i kelimetullah uğruna can veren bütün şehitlerimize, gazilerimize merhametinle muamele eyle, onların makamlarını âli eyle. Allah'ım! Millet olarak bizlere, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin ruh ve gönül dünyasında yaşatmayı nasip eyle! Bizleri, onların uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere hakkıyla sahip çıkan, bu kutsal emanetin sorumluluğunu yerine getiren kullarından eyle! Âlem-i İslam'ı cehalet, tefrika ve fakirlik hastalığından kurtar! Ümmet-i Muhammedi yeniden aziz bir ümmet eyle! Bizlere adaleti ayakta tutan bir ümmet olmayı nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu mübarek mekânda bedenlerimizi buluşturduğun gibi kalplerimizi ve ruhlarımızı birbirine yaklaştır! Kırık kalpleri onarmayı, yaralı gönülleri imar etmeyi; haset, kin ve nefretten uzak durabilmeyi, aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurabilmeyi lütfeyle Allah'ım! Birlikte yaşadığımız dünyamız ve tüm mahlûkat bize emanet, biz de birbirimize emanetiz. Bu emanetin gereği olarak mazlumlara, gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkmayı; çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle Allah'ım! Bu bayram sabahı hürmetine; ortak evimiz olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla milyonların inlediği bir enkaz olmaktan kurtar! Âlemlere rahmet Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin "Allah'ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınıyoruz" şeklindeki duasıyla sana yalvarıyoruz.

Masumların, mazlumların akan kanının dinmesini, yüzlerinin gülmesini bir an önce lütfeyle Allah'ım!

Allah'ım! Ümmet-i Muhammed'e hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Kan ve gözyaşına boğulmuş, insanca ve kardeşçe yaşamaya dair ümidini yitirmiş insanlığa bizleri yeniden umut eyle!

Ya Rabbi! Bizleri, iyilik ve takvada yardımlaşan, hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle! Bizleri, birbirine kin güdenlerden, buğzedenlerden, birbirinden nefret duyanlardan; fitne çıkaranlardan, gıybet ve iftiraya bulaşanlardan, kul hakkına girenlerden eyleme Allah'ım! Bizleri, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden; işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle Allah'ım! Bu mübarek bayram sabahı hürmetine hasta kullarına acil şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle Allah'ım!

Rabbimiz! Şu mübarek Bayram sabahında gazabından rızana; cezandan affına sığınıyoruz. Bizleri affeyle; tövbeleri kabul edilip, günahları bağışlananlardan eyle! "Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız." diye sana yakaran İbrahim (a.s)'ın lisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle, salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle Allah'ım! Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle.

"Eğer kendilerine azap edersen onlar senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan aziz ve hakîm olan sensin." diye yalvaran İsa (a.s)'ın lisanıyla sana iltica ediyoruz. Hata ve eksiklerimize bakıp bize azap eyleme. Rahman ve Rahim olansın, bizlere mağfiret eyle Allah'ım! Peygamberimizin dilinden hiç düşürmediği dua ile sana yöneliyoruz: "Allahümme inneke afüvvün, kerimün, tühıbbül afve fa'fu anna" "Allah'ım! Sen affedicisin. Sen Kerim'sin. Affetmeyi seversin. Bizleri affeyle!"

Allah'ım! Bütün peygamberlerin yaptığı dua ile sana sığınıyoruz. "Rabbena atina fi'd-dünya haseneh, ve fi'lahirati haseneh, ve kına azabe'n-nar." "Rabbimiz! Bize dünyada güzellikler ihsan eyle, Ahiret'te de güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle." Yâ Rabbe'l-Âlemîn!

Vefat anımızda dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdede iken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle! Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde, Kelime-i şahadet ki buyurun, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü." diyerek, ruhumuzu teslim edebilmeyi, imanlı ve selim bir kalp ile huzuruna çıkmayı cümlemize nasip eyle! Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref olan kullarından eyle. Dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım!

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YAPILACAK İBADETLER