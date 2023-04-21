BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KİRA MÜJDESİ! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası hayata geçiyor

Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'dan kira müjdesi.

"İlk bir ay boyunca doğalgazın ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşattık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız" diyen Başkan Erdoğan ikinci müjdeyi şöyle verdi:

İstanbul'un 39 ilçesinde 220 bin binadaki 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. Sahada dönüşümü süren 98 bin konut var.

Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. 500'er bin konuttan oluşan 3 ayrı projeyi hızlıca hayata geçirmektir. Birincisi Avrupa yakasındaki rezerv alanlarında 500 bin konut. İkincisi Asya yakasındaki rezerv alanlarında 500 bin konut. Üçüncü olarak epeyce seyrelteceğimiz bu yerlerde 500 bin konutu dönüştürmektir.