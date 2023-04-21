Haberler Haberler BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KİRA MÜJDESİ! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası hayata geçiyor

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KİRA MÜJDESİ! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası hayata geçiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşa kira müjdesi! Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyasının hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. Başkan Erdoğan, "Riskli evler için ister yerinde ister rezerv alanda inşa edilecek yeni evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 120 m2 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalana 10 yıl vadeli kredi. 100 m2 2+1 ev için 750 bin TL devletten, kalana 10 yıl vadeli kredi." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, İstanbul'da kira yardım tutarının 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltileceğini söyledi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 21:00
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KİRA MÜJDESİ! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası hayata geçiyor

Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'dan kira müjdesi.

"İlk bir ay boyunca doğalgazın ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşattık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız" diyen Başkan Erdoğan ikinci müjdeyi şöyle verdi:

İstanbul'un 39 ilçesinde 220 bin binadaki 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. Sahada dönüşümü süren 98 bin konut var.

Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. 500'er bin konuttan oluşan 3 ayrı projeyi hızlıca hayata geçirmektir. Birincisi Avrupa yakasındaki rezerv alanlarında 500 bin konut. İkincisi Asya yakasındaki rezerv alanlarında 500 bin konut. Üçüncü olarak epeyce seyrelteceğimiz bu yerlerde 500 bin konutu dönüştürmektir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KİRA MÜJDESİ! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası hayata geçiyor

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE "YARISI BİZDEN" MÜJDESİ

Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli evler için ister yerinde ister rezerv alanda inşa edilecek yeni evlerin maliyetinin yarısnı devlet olarak biz karşılayacağız.

120 m2 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalan tutara 10 yıl vade. 100 m2 2+1 ev için 750 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek.

Önümüzdeki çarşamba başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız paylaşacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KİRA MÜJDESİ! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası hayata geçiyor

KİRA YARDIMLARI YÜKSELDİ

İkinci müjdemiz kira yardımları ile ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz.

BAKANLIK DETAYLARI PAYLAŞTI

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyasının detaylarını paylaştı.

Detaylar şu şekilde:

100 m² 2+1 daire

750.000 TL devletten

Kalan tutara

% 10 peşinat

5.625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade

120 m² 3+1 daire

900.000 TL devletten

Kalan tutara

% 10 peşinat

6.750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KİRA MÜJDESİ! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası hayata geçiyor

5 ADIMDA "YARISI BİZDEN" KAMPANYASI

ADIM 1

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

ADIM 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KİRA MÜJDESİ! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası hayata geçiyor

ADIM 3

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

ADIM 4

Ruhsat alma süreci başlayacak.

ADIM 5

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.

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