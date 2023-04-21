Haberler Haberler AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı, BAŞVURU EKRANI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı, BAŞVURU EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli branş ve kadrolarda görevlendirmek üzere 2 bin 431 kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Bakan Derya Yanık’ın sosyal medyadan yayınladığı haberin ardından ilanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? Hangi tarihlerde başvurulur, kimler başvurabilir? Aile Bakanlığı personel başvuru ekranı, branş dağılımı ve açılan kontenjanlar haberimizde…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 09:00
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı, BAŞVURU EKRANI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlık bünyesinde çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 2 bin 431 personel alınacağını duyrdu. Haberin ardından arama motorlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? Hangi tarihlerde başvurulur, kimler başvurabilir? Aile Bakanlığı personel başvuru ekranı, branş dağılımı ve açılan kontenjanlar konuları en çok araştırılanlar listesine girdi. İşte detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

KPSS puanının yanı sıra adaylarda;

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek" gibi şartlar da aranacak.
  • SYDV Personel alımında, açılan kontenjana göre adaylardan aranan şartlar değişiklik göstermektedir. Ancak Memur alımlarında 35 yaş şartı, işçi alımlarında ise 65 yaş üst sınırı

kriterlerinin aranacağı tahmin edilmektedir. Ancak başvuru şartlarına iliişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

  • Alım yapılacak kadrolar şöyle:
  • Aile sosyal destek personeli,
  • Avukat, büro personeli,
  • Sosyal çalışmacı,
  • Psikolog,
  • Çocuk gelişimcisi,
  • Fizyoterapist,
  • Diyetisyen,
  • Hemşire,
  • Diğer sağlık personeli,
  • Öğretmen ile yurt yönetim personeli,
  • Tekniker,
  • Teknisyen,
  • Koruma ve güvenlik görevlisi
  • Destek personeli

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