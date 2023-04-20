Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

20 Nisan Perşembe İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 20 Nisan 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 10:01
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 20 Nisan 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 04.38

Güneşin doğuşu:👉 06.11

Öğle vakti:👉 13.08

İkindi vakti:👉 16.53

Akşam vakti:👉 19.55

Yatsı vakti:👉 21.22

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN



Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Oyuncu Yeliz Şar'ın acı günü! Yeliz Şar annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Serdar Ortaç’tan korkutan itiraf! Yayın sırasında açıkladı! Sevenlerini endişelendirdi! “Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...”
F.Bahçe'ye şok sözler: Saçmalığın ağababası!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
Kurumsal Ramazan Bayramı mesajları 2023
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı F.Bahçe'ye penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı 09:38
Transferde sürpriz! G.Saray menajeriyle görüştü Transferde sürpriz! G.Saray menajeriyle görüştü 09:28
Çarpıcı yorum! "Havlu atacağı yarışta..." Çarpıcı yorum! "Havlu atacağı yarışta..." 09:06
F.Bahçe'ye şok sözler: Saçmalığın ağababası! F.Bahçe'ye şok sözler: Saçmalığın ağababası! 08:48
F.Bahçeli oyuncular penaltı beklemişti! Toroğlu yorumladı F.Bahçeli oyuncular penaltı beklemişti! Toroğlu yorumladı 01:32
Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Günlük 10 bin liraya... Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Günlük 10 bin liraya... 01:32
Daha Eski
Jorge Jesus'tan olay Süper Lig yorumu! Jorge Jesus'tan olay Süper Lig yorumu! 01:32
F.Bahçe Başakşehir deplasmanında kazandı! F.Bahçe Başakşehir deplasmanında kazandı! 01:32
F.Bahçe yarışta kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... F.Bahçe yarışta kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 01:32
Manchester City yarı finalde! Manchester City yarı finalde! 01:32
Devler Ligi yarı finalinde Milano derbisi! Devler Ligi yarı finalinde Milano derbisi! 01:32
Başakşehir-F.Bahçe maçında 2 kırmızı kart! Başakşehir-F.Bahçe maçında 2 kırmızı kart! 01:32