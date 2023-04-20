FİLYOS DOĞALGAZ MÜJDESİ SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıklıyor...

Filyos'ta Karadeniz doğal gazının bulunmasının ardından gazın devreye alınması, bugünkü açılışla birlikte gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan törenle ilgili açıklama ypaan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Erdoğan'ın törende vatandaşlara müjde vereceğini bildirmişti. İşte o müjdenin detayları...

HER KONUTA 25 METREKÜP BEDAVA

Karadeniz doğalgazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirim ile ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun aylık 25 metreküplük doğalgaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü.

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?

Devletin katkı sağlayacağı 25 metreküp belirlenirken evlerdeki doğalgaz tüketimine bakıldı. Mutfakta kullanılan tüketim miktarının ücretsiz verilmesi gündeme geldi. Bu da yaklaşık 25 metreküpe denk geliyor. Bazı evlerde bu rakamın sıcak su harcamalarına da yeteceği belirtiliyor.

Böylece devlet bugünkü fiyatlarda her konutun doğalgaz faturasının 130 liralık bölümünü karşılamış olacak.

ABONE SAYISI YAKLAŞIK 15 KATINA ÇIKTI

Son 20 yılda yapılan çalışmalarla doğal gaz kullanım imkanı sunulan vatandaş sayısı 3 kattan fazla artarak 69 milyona yükseldi. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı ise 19,1 milyona çıktı.

Böylelikle ülke nüfusunun yüzde 81'ine doğal gaz kullanım imkanı ve konforuna kavuştu.

İktidarın yaptığı planlamalara göre 2026 döneminde 299 yerleşim yerine daha doğal gaz arzının sağlanması hedefleniyor.

19,8 milyonluk abone dikkate alındığında vatandaşa aylık yaklaşık 2,5 milyar, yıllık 30,8 milyarlık bir destek sağlanmış olacak.