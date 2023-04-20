BİLSEM SONUÇ SORGULA 2023 | MEB'in düzenlediği BİLSEM sınavlarında 2023 bireysel değerlendirme sonuçlarının ilanı için geri sayım devam ediyor. 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak olan BİLSEM öğrenci tanılama sürecinde, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak eden öğrenci ve veliler arama motorlarında 'BİLSEM sonuç sorgula 2023, MEB BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - BİLSEM ön değerlendirme sonuç ekranı' konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

MEB BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in resmi sitesinde yer alan takvime göre, 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerinin ardından, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek. BİLSEM sınav sonuçlarının 19 Nisan Çarşamba günü, mesai saatleri içinde açıklanması bekleniyor.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEB BİLSEM SINAV TAKVİMİ

19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması

İtiraz başvurularının alınması 02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi

İtirazların değerlendirilmesi 24 Nisan 2023 - 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması 09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması 15 Mayıs 2023 - 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması 04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması 14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi 14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA NASI İTİRAZ EDİLİR?

4.1. Ön Değerlendirme Uygulamasına İtiraz Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplanacaktır.

4.2. Bireysel Değerlendirme Uygulamasına İtiraz

a) Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından "EK-2 İtiraz Başvuru Formu" doldurularak il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. İtirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilecektir.

b) Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyalleri kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

c) Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

ç) Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.