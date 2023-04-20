BAYRAM MENÜSÜ 2023 | Ramazan Bayramı özel çorba, ana yemek, ara sıcak, salata ve tatlı tarifi - En güzel bayram menüleri

BAYRAM MENÜSÜ 2023 | Ramazan Bayramı, tüm Müslümanlara neşesi ve huzuruyla geldi. Ramazan ayının sona ermesiyle eda edilen Ramazan Bayramı dinde büyük öneme sahipken yarıdmlaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve hoşgörünün had safhada olduğu bu mübarek günlerde insanlar, sevdiklerine en güzel yemekleri yapmak istiyor. İşte bayram menüsü araştıranlar için Ramazan Bayramı özel çorba, ana yemek, ara sıcak, salata ve tatlı tarifi ile En güzel bayram menüleri...

EN GÜZEL BAYRAM MENÜLERİ

RAMAZAN BAYRAMI ÖZEL ÇORBA: KÖZ PATLICAN ÇORBASI

Malzemer:

3 adet patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber

1 diş sarımsak

1/8 demet dereotu (ince kıyılmış)

Yapılışı:

Patlıcanları közleyin.

Tereyağını çorba tenceresinde eritin ve unu hafifçe kavurun.

Közlenmiş patlıcanları küp küp doğrayın. Kavrulan unla beraber patlıcanları çevirin. Dövülmüş sarımsağı da ilave edin.

Suyu yavaş yavaş ilave edin ve hafif kaynayınca sütü ilave edip karıştırın.

Bir taşım kaynatın ve tuzu, karabiberi ilave edip dilerseniz incecik kıyılmış dereotlarıyla çorbanızı lezzetlendirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

Püf Noktası:

Tereyağı ve unu fazla kavurmayın ve bu işlem için çırpma teli kullanın. Közlenmiş patlıcanın kabuklarını soyun ve dilerseniz ezerek çorbaya ilave edin. Eğer pürüzsüz bir çorba isterseniz el blenderıyla kıvamlandırabilirsiniz.

ARA SICAKLAR: YOĞURTLU NOHUT SALATASI

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet soğan

1 adet iri domates

2-3 adet biber (Çarliston veya Sivri)

1 yemek kaşığı salça

6-7 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı su

Karabiber

Tuz

Üzeri için;

3-4 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak (İsteğe göre )

Maydanoz (Kıyılmış )

Tuz

Yapılışı:

1 adet soğan minik minik doğranır tavaya alınır. Üzerine sıvı yağ konulur ve kısık ateşte yakmadan yumuşayarak kavrulmaya bırakılır.

Tam kavrulmadan biberler ilave edilir. Bir iki tur çevrildikten sonra kabuğu soyulup küp küp doğranmış domates ilave edilir

Bu şekilde suyunu çekene kadar kavrulur.

Tam çekmeden salçası da ilave edilir.

Suyunu çekince üzerine suyu süzülmüş nohut eklenir

Bir iki tur döndürdükten sonra biraz karabiber serpilir. 1 çay kaşığı tuz atılır. 1 çay bardağı su ilave edilir.

Karıştırıp üzerine kapak kapatılır ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir.

Piştikten sonra altı kapatılır ve az ılınmaya bırakılır.

Sarımsaklı yoğurt hazırlanır.

Nohutlar büyük servis tabağına alınır.

Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür ve kıyılmış maydanoz serpilir.

MÜCVER

Malzemeler:

3 adet yumurta

3 adet kabak

Yarım su bardağı un

2-3 dal yeşil soğan

Yarım demet maydanoz

Bir tutam dereotu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Yapılışı:

İlk olarak mücver malzemelerini hazırlayalım. Kabakları soyarak rendenin iri kısmında rendeleyelim. Yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu minik minik doğrayalım.

Kabak Mücver harcını hazırlayalım. Yumurtaları derince bir kaba alalım.

Üzerine un, pul biber, karabiber ve tuzu ilave edilerek pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım. Ardından suyunu iyice sıktığımız kabakları ve doğranmış dereotu, yeşil soğan ve maydanozu eklenerek karıştıralım. Mücver harcımız hazır.

Mücveri tavada pişirelim. Teflon tavaya az miktarda sıvı yağ alalım, kabak karışımından bir kaşık dökelim, çevirerek kızartalım. Mücverlerin her iki yüzü de kızardıktan sonra havlu kağıt serilmiş tabağa alalım.

Kabak mücveri servis edelim Mücverleri ister sıcak, isterseniz soğuk olarak servis edebilirsiniz.

ANA YEMEK: TAVADA BONFİLE

Malzemeler:

300 gr dana bonfile

Sarımsak

Terbiyesi için ;

Sıvıyağ

Karabiber

Yapılışı:

Etlerimizi sıvı yağ ve karabiber le ovarak marine edelim 1 saat kadar bekletelim.

Sonrasında kullanacağımız döküm tava yada teflon tavayı ocağa alıp altını yüksek ısıda açalım tavanın iyice ısınmasını bekleyelim ki etler pişerken suyunu kaybetmesin.

İyice ısınan tavaya etleri yerleştirelim.

Yanına da bütün olarak sarımsakları ve biberleri atalım ve hiç dokunmadan 3 er dk her iki tarafını pişirelim. Servis ederken istediğiniz sosları da yanına ekleyerek yiyebilirsiniz.

MEZELER: GİRİT EZME

Malzemeler:

200 gram ezine peyniri

100 gram lor peyniri

1/2 demet maydanoz

1 diş sarımsak

2,5 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı

1 avuç iri çekilmiş ceviz içi

2 tatlı kaşığı galeta unu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

Ezine peynirini bir kaba alın ve bir çatal yardımıyla ezin. İçerisine loru da katın ve ezerek güzelce karıştırın.

İncecik doğranmış maydanozu, rendelenmiş sarımsağı, Antep fıstığını galeta ununu, cevizi, baharatları ve zeytinyağını da ekleyin.

Çatalla güzelce karıştırın.

Bir servis tabağına alın, üstüne biraz daha zeytinyağı gezdirip servis edebilirsiniz ya da elinizle top top yuvarladıktan sonra yine zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz.

FETTUŞ SALATASI

Malzemeler:

Çıtır Lavaş İçin:

2 adet lavaş

1 çay bardağı sıvı yağ

Salata İçin:

1/2 demet marul

2 adet salkım domates

2 adet salatalık

1 adet kırmızı soğan (küçük boy)

3 adet fındık turp

1/2 demet maydanoz

1-2 dilim beyaz peynir

Salata Sosu İçin:

1/2 adet limonun suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı sumak

1/2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Lavaşları küçük üçgen parçalara kesin.

Sıvı yağı tavaya alıp kızdırın. Lavaşları içine atarak ve tavayı arada sırada sallayarak kızartın.

Lavaşlar kızarmaya başladığında yağdan çıkarıp, fazla yağını süzdürdükten sonra kağıt havlu serdiğiniz bir tabağa alarak soğumaya bırakın.

Salata sosu için, tüm malzemeleri bir kaseye alarak karıştırın.

Salata için tüm sebzeleri iyice yıkayın kurulayın. Marulları orta büyüklükte dilimleyin. Maydanozları incecik kıyın. Domatesleri, salatalıkları, kırmızı soğanları ve fındık turpları dilediğiniz büyüklükte dilimleyin.

Tüm salata malzemelerini bir kapta karıştırarak servis tabağına alın. Üzerine isteğe göre beyaz peynir ekleyin. Salata sosunu üzerine gezdirin.

Son olarak kızarttığınız lavaşları da üzerine yerleştirerek servis edin. Afiyet olsun!

TATLI: BALKABAKLI CHEESECAKE

Malzemeler:

500 gram balkabağı

1,5 su bardağı şeker

1 çay bardağı su

Tabanı için;

2 paket yulaflı bisküvi

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağ

Krema için;

400 gram labne

200 gram sıvı krema 1 paket yeterli

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

Yapılışı:

Kabakları güzelce yıkayıp kabuklarını soyalım ve küp küp kesip tencereye alalım.

Üzerine şeker ve suyu ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Yumuşayan kabakları rondodan geçirip püre haline getirelim.

Tabanı için bisküvileri robottan geçirip un haline getirip tereyağ ile karıştıralım.

Kelepçeli kalıbımızın tabanına döküp bir bardak yardımıyla bastırarak yayalım.

Krema için labne, şeker, vanilya ve sıvı kremayı iyice çırpalım, şeker eriyene kadar.

Yumurta, nişasta ve unu de ekleyerek pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpalım.

Kremayı kalıbımızın içine dökelim ve tepsi içine oturtalım.

Tepsi tabanına bir parmak kadar su koyalım ve önceden ısıttığımız 180 derecelik alt üst ayar fırında 10 dk bu şekilde pişirelim.

Dereceyi 160 dereceye düşürüp 50 dk kadar da kapağı hiç açmadan bu şekilde pişsin.

Süre sonunda fırını kapatalım ve fırının kapağını hafif aralayarak 1 saat kadar bu şekilde fırın içinde beklesin.

Fırından çıkan cheesecake kalıptan çıkartmadan üzerine balkabağı püresini güzelce yayalım ve buzdolabında soğumaya bırakalım.

__AFİYET OLSUN__