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AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI? | Arefe günü kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?

Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan ve 11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlayarak bayramın müjdeleyicisi olan arefe günü, Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Bayrama hazırlıkların yapıldığı arife gününde kargolan mesai saatleri ise bu yıl en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki arefe günü kargolar açık mı? | Arefe günü kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 12:00
AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI? | Arefe günü kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI? | Ramazan boyu oruç tutan Müslümanlar içn son oruç günü olan ve bayram hazırlıklarının en yoğun şekilde yapıldığı arefe günü, bu yıl 20 Nisan Perşembe günü eda edilecek. Çeşmelerden zemzem suyu aktığına inanılan bu önemli günde oruç tutanlar, iftarını sevdikleri kişilerle, yardım ve dayanışma içinde yaparlar. Peki Arefe günü kargolar açık mı? | Arefe günü kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan'da gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan olacak. Arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor. Konu hakkında henüz kargo şirketlerinden bir açıklama gelmedi. Ancak dağıtım şirketlerinin 20 Nisan'da yarım gün çalışacağı ve 23 Nisan Pazar gününe kadar kapalı olup 24 Nisan'da mesaiye yeniden başlayacağı tahmin ediliyor.

AREFE GÜNÜ MESAİ SAATLERİ 2023

Arefe günü yasal olarak yarım gün çalışma uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında saat 13.00'e kadar çalışan kişiler mesai süresini doldurmuş olurken özel sektörde ise çalışma saatleri, yöneticilerin inisiyatifi ile belirlenir. Ancak arefe günü sabah işe başlayan işçi, işini akşam (diğer günlerde olduğu saatte) bırakıyorsa; bir tam mesai ve bir de yarım mesai ücreti alır.

AREFE GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından okullar, yarım gün açık olacaktır. Öğrenciler, diğer günlerde 6 saat ders işliyorsa arefe gününde bunun yarısı kadar yanı 3 saat ders işlenecektir.

AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından hastaneler 13.00'e kadar açık olacaktır. Öte yandan hastanelerin acil bölümleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

AREFE GÜNÜ POSTANELER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından postaneler 13.00'e kadar açık olacaktır.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından eczaneler 13.00'e kadar açık olacaktır. Arefe günü saat 13.00'ten sonra ve bayram boyunca nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından noterler 13.00'e kadar açık olacaktır.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından bankalar 13.00'e kadar açık olacaktır.

AREFE GÜNÜ ADLİYELER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından adliyeler 13.00'e kadar açık olacaktır.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından tüm PTT şubeleri 13.00'e kadar açık olacaktır.

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