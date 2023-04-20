Haberler Haberler ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri, şartları, açılan kontenjanlar

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri, şartları, açılan kontenjanlar

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam sağlanmak üzere 18 bin 500 personel alınacağını duyuran Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı son açıklamasıyla alınacak personel sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını duyurdu. En çok merak edilen konular arasında açılan kontenjanlar, branş dağılımı ve KPSS puanı yer alırken arama motorlarında Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri, şartları ne? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 10:01
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri, şartları, açılan kontenjanlar

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Adalet Bakanı Bekşr Bozdağ, bakanlıkta istihdam sağlanacak 22 binden fazla personelin müjdesini verdi. İlk olarak 18 bin personelin Adalet Bakanlığı bünyesine katılacağını duyuran daha sonra açıklamasını güncelleyerek personel sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını duyuran Bakan Bozdağ'ın açıklamasının ardından arama motorlarında Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri, şartları, açılan kontenjanlar konuları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 120 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili: "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" dedi. Ardından yapılan bir açıklamayla alınacak personel sayısının 22 bin 120'ye çıkarılacağı bilidirilirken Bakan Bozdağ söz konusu alımlara ilişkin önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 120 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı'nda alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadığından başvuru şartları da net olarak bilinmekketedir. Ancak geçtiğimiz yıl açılan ilanlarda, genel başvuru şartları şu şöyle duyurulmuştu:

✔Türk Vatandaşı olmak,

✔Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

✔Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

✔Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

✔Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 120 PERSONEL ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR

Adalet Bakanlığı'na alınacak personeller için açılan kontenjanlar ve branş dağılımı ise henüz belli olmadı. Kontenjanlar ile branş dağılımının ilanın yayınlanmasının ardından belli olacak, açıklamanın ardından haberimiz güncellenecektir.

DİĞER
Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki Sevtap Parman'a yıllar acımadı!
Serdar Ortaç’tan korkutan itiraf! Yayın sırasında açıkladı! Sevenlerini endişelendirdi! “Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...”
F.Bahçe'ye şok sözler: Saçmalığın ağababası!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
Kurumsal Ramazan Bayramı mesajları 2023
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı F.Bahçe'ye penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı 09:38
Transferde sürpriz! G.Saray menajeriyle görüştü Transferde sürpriz! G.Saray menajeriyle görüştü 09:28
Çarpıcı yorum! "Havlu atacağı yarışta..." Çarpıcı yorum! "Havlu atacağı yarışta..." 09:06
F.Bahçe'ye şok sözler: Saçmalığın ağababası! F.Bahçe'ye şok sözler: Saçmalığın ağababası! 08:48
F.Bahçeli oyuncular penaltı beklemişti! Toroğlu yorumladı F.Bahçeli oyuncular penaltı beklemişti! Toroğlu yorumladı 01:32
Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Günlük 10 bin liraya... Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Günlük 10 bin liraya... 01:32
Daha Eski
Jorge Jesus'tan olay Süper Lig yorumu! Jorge Jesus'tan olay Süper Lig yorumu! 01:32
F.Bahçe Başakşehir deplasmanında kazandı! F.Bahçe Başakşehir deplasmanında kazandı! 01:32
F.Bahçe yarışta kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... F.Bahçe yarışta kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 01:32
Manchester City yarı finalde! Manchester City yarı finalde! 01:32
Devler Ligi yarı finalinde Milano derbisi! Devler Ligi yarı finalinde Milano derbisi! 01:32
Başakşehir-F.Bahçe maçında 2 kırmızı kart! Başakşehir-F.Bahçe maçında 2 kırmızı kart! 01:32