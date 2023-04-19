Haberler Haberler AREFE GÜNÜ MESAİ SAATLERİ 2023 | Arefe tatil mi? Arefe günü okul, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye, PTT açık mı?

AREFE GÜNÜ MESAİ SAATLERİ 2023 | Arefe tatil mi? Arefe günü okul, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye, PTT açık mı?

Arefe günü, on bir ayın sultanı Ramazan'ı uğurlayan ve bayramı müjdeleyen gün olması sebebiyle Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Bayrama hazırlıkların yağıldığı arife gününde mesai saatleri ise bu yıl en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki arefe tatil mi? Arefe günü okul, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye, PTT açık mı? İşte 2023 arefe günü mesai saatleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 12:40 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 12:50
AREFE GÜNÜ MESAİ SAATLERİ 2023 | Arefe tatil mi? Arefe günü okul, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye, PTT açık mı?

AREFE TATİL Mİ? | Ramazan boyu oruç tutan Müslümanlar içn son oruç günü olan ve bayram hazırlıklarının en yoğun şekilde yapıldığı arefe günü, bu yıl 20 Nisan Perşembe günü eda edilecek. Çeşmelerden zemzem suyu aktığına inanılan bu önemli günde oruç tutanlar, iftarını sevdikleri kişilerle, yardım ve dayanışma içinde yaparlar. Peki Arefe günü okul, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye, PTT açık mı? İşte arefe günü mesai saatleri...

AREFE GÜNÜ MESAİ SAATLERİ 2023

Arefe günü yasal olarak yarım gün çalışma uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında saat 13.00'e kadar çalışan kişiler mesai süresini doldurmuş olurken özel sektörde ise çalışma saatleri, yöneticilerin inisiyatifi ile belirlenir. Ancak arefe günü sabah işe başlayan işçi, işini akşam (diğer günlerde olduğu saatte) bırakıyorsa; bir tam mesai ve bir de yarım mesai ücreti alır.

AREFE GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından okullar, yarım gün açık olacaktır. Öğrenciler, diğer günlerde 6 saat ders işliyorsa arefe gününde bunun yarısı kadar yanı 3 saat ders işlenecektir.

AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından hastaneler 13.00'e kadar açık olacaktır. Öte yandan hastanelerin acil bölümleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

AREFE GÜNÜ POSTANELER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından postaneler 13.00'e kadar açık olacaktır.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından eczaneler 13.00'e kadar açık olacaktır. Arefe günü saat 13.00'ten sonra ve bayram boyunca nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından noterler 13.00'e kadar açık olacaktır.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından bankalar 13.00'e kadar açık olacaktır.

AREFE GÜNÜ ADLİYELER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından adliyeler 13.00'e kadar açık olacaktır.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulandığından tüm PTT şubeleri 13.00'e kadar açık olacaktır.

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