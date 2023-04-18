Haberler Haberler TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR? | TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek 2022? - Ziraat Bankası, Halkbank TOKİ kura para iadesi nasıl geri alınır?

TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR? | TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek 2022? - Ziraat Bankası, Halkbank TOKİ kura para iadesi nasıl geri alınır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Son olarak Diyarbakır ve Malatya'da yapılan kura çekilişlerinde, kendi isimleri çıkmayan vatandaşlar TOKİ ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ 500 TL iade edilecek mi? Ne zaman iade edilecek? - 2022 TOKİ kura para iadesi nasıl geri alınır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte TOKİ 500 TL para iadesi için yapılması gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 10:25
TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR? | TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek 2022? - Ziraat Bankası, Halkbank TOKİ kura para iadesi nasıl geri alınır?

TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR? | 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Heyecanla tamamlanması beklenen süreçte, kura yapılan illerde isimleri çıkmayan vatandaşlar ise, çekilişe katılabilmek için yatırdıkları 500 TL'nin iade edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Başvuru sürecinde bankalar aracılığıyla TOKİ hesabına yatırılan 500 lira değerindeki çekiliş ücretini geri almak isteyen kişiler arama motorlarında TOKİ ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ 500 TL iade edilecek mi? Ne zaman iade edilecek? - 2022 TOKİ kura para iadesi nasıl geri alınır? sorularının cevabını araştırırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOKİ 500 TL İADE EDİLECEK Mİ? NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

HALKBANK TOKİ PARA İADESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

🏡21 Kasım: Erzincan🏡

🏡22 Kasım: Tunceli🏡

🏡23-24 Kasım: Elazığ🏡

🏡24-25 Kasım: Adıyaman🏡

🏡26-27-28 Kasım: Diyarbakır🏡

🏡28-29 Kasım: Malatya🏡

🏡1 Aralık: Bolu, Karaman🏡

🏡2 - 3 Aralık: Düzce🏡

🏡3 - 7 Aralık: Konya🏡

🏡4 - 5 Aralık: Zonguldak🏡

🏡6 Aralık: Bartın🏡

🏡7 Aralık: Karabük🏡

DİĞER
İkinci kez kansere yakalanan Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu nasıl? 87 yaşındaki Aydemir Akbaş son durumunu açıkladı!
Boşanacakları iddia edilmiş iddiaları doğrulamışlardı! Ebru Şallı'dan açıklama "Lütfen beni de anlayın" Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş...
N'Koudou şoku yaşadı! "Sabote mi ediyor?"
Valencia'ya transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ AÇIKLADI
2023 bu yılki Ramazan fitresi ne kadar Diyanet?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2023 MEB e-Devlet
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer bombası! Beşiktaş mı F.Bahçe mi? Transfer bombası! Beşiktaş mı F.Bahçe mi? 10:30
Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta? Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta? 10:03
Kararını verdi! G.Saray'a geliyor mu? Kararını verdi! G.Saray'a geliyor mu? 09:57
N'Koudou şoku yaşadı! "Sabote mi ediyor?" N'Koudou şoku yaşadı! "Sabote mi ediyor?" 09:48
G.Saray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam G.Saray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam 09:41
Mahkemede şok sözler! Dani Alves itiraf etti Mahkemede şok sözler! Dani Alves itiraf etti 09:15
Daha Eski
Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan" Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan" 09:03
Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! 01:05
Filede dev eşleşme Filede dev eşleşme 01:02
Başkentte sessizlik Başkentte sessizlik 01:00
Rize tam gaz Rize tam gaz 00:59
A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! 00:43