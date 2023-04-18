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SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI - Nerede oy kullanacağım?

2023 genel seçimlerine sayılı gün kala hangi sandıkta oy kullanacakları seçmenlerin erişimine açıldı. e-Devlet üzerinden sorgulanan seçmen kaydı ile oy kullanacakları yeri öğrenen vatandaşlar, 14 Mayıs'ta belirtilen yerde oy kullanacak. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak yerler e-Devlet üzerinden seçmenlerin erişimine açılırken 'Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı' ve 'Nerede oy kullanacağım?' sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 12:00
SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI - Nerede oy kullanacağım?

Seçmen Kaydı ve seçmenlerin oy kullanacakları yerler erişime açıldı. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak yerleri e-Devlet üzerinden seçmenlerin erişimine açarken 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, e-Devlet'te belirtilen sandıklarda oy kullanılacak. Adaylardan birinin çoğunluğa ulaşamaması halinde Cumhurbaşkanı, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda seçilecek. İkinci tur seçiminin gerçekleşmesi halinde yine aynı sandık bilgileri geçerli olacak. İşte seçmen kaydı sorgulama ekranı ve 'Nerede oy kullanacağım?' sorusunun cevabı...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

Vatandaşlar, yurt İçi seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden kendileri ve birinci dereceden yakınlarının nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NEREDE OY KULLANACAĞIM?

14 Mayıs için açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numarası girilmelidir. Açılan sayfada sorgulama yapan kişinin bilgileri ve o kişinin hanesine kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

📌Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

📌Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

📌Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

📌Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

📌Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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