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KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ AÇIKLADI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan müjdeli haber geldi. Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifini açıkladı. Açıklamanın ardından binlerce kamu işçisi detaylaro araştırmaya başladı. Son dakika haberine göre, 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirildi. Peki, Kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 10:31
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ AÇIKLADI

Son dakika haberleri... Binlerce kamu işçisini ilgilendiren müjdeli haber TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Kamu işçileri için yeni zam teklifi açıklandı. Açıklamanın ardından arama motorları ve sosyal medyada detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kamu işçileri için yeni zam teklifi ne kadar? Kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN YENİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU MU?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklaması'na göre, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığı devam ediyor. Kamu işçisi için yeni teklifin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu belirtildi.

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