Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 18 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 18 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise aylarca alarm vermesinin ardından nihayet yüzde 10'un üzerine çıktı. 18 Nisan Salı barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 10:50
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 18 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 18 Nisan Salı günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45,71 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 19,87 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,47 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 11,27 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 15 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Cemre Baysel yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı!
Boşanacakları iddia edilmiş iddiaları doğrulamışlardı! Ebru Şallı'dan açıklama "Lütfen beni de anlayın" Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş...
N'Koudou şoku yaşadı! "Sabote mi ediyor?"
Valencia'ya transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ AÇIKLADI
2023 bu yılki Ramazan fitresi ne kadar Diyanet?
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2023 MEB e-Devlet
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer bombası! Beşiktaş mı F.Bahçe mi? Transfer bombası! Beşiktaş mı F.Bahçe mi? 10:30
Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta? Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta? 10:03
Kararını verdi! G.Saray'a geliyor mu? Kararını verdi! G.Saray'a geliyor mu? 09:57
N'Koudou şoku yaşadı! "Sabote mi ediyor?" N'Koudou şoku yaşadı! "Sabote mi ediyor?" 09:48
G.Saray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam G.Saray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam 09:41
Mahkemede şok sözler! Dani Alves itiraf etti Mahkemede şok sözler! Dani Alves itiraf etti 09:15
Daha Eski
Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan" Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan" 09:03
Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! 01:05
Filede dev eşleşme Filede dev eşleşme 01:02
Başkentte sessizlik Başkentte sessizlik 01:00
Rize tam gaz Rize tam gaz 00:59
A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! 00:43