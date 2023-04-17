KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? Evde mahlepli ve mahlepsiz pratik ve lezzetli kandil simidi tarifi...

Berat kandilinin gelmesiyle, bu özel günlerin vazgeçilmez lezzeti olan kandil simidi yapımı da gündem oldu. Evde kendi kandil simitlerini yapmak isteyenler, "Kandil simidi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte oldukça pratik ve lezzetli kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ MAHLEPLİ

📋Kandil simidi malzemeleri:

🔸250 gram tereyağı (tavaya konulup yarısı erimiş yarısı erimeden kalmış olacak)

🔸1 çay bardağı sıvı yağ

🔸1 çay bardağı yoğurt

🔸1 yumurtanın sarısı hamurun içine yumurta akı üzerine

🔸1 tatlı kaşığı tuz

🔸1 tatlı kaşığı toz seker

🔸1 çay kaşığı mahlep

🔸1 çay kaşığı dolu kabartma tozu

🔸1 tatlı kaşığı sirke

🔸4-4.5 su bardağı kadar un

🔸Susam

📝MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Öncelikle kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Kandil simidi tarifinde en önemli nokta kullanılan malzemelerin ölçüsünü iyi ayarlamaktır. Kandil simidi yaparken kullandığınız malzemeleri göz kararı değil ölçüye göre kullanın. Fırından fırına pişirme süresi ve sıcaklık ayarı değişebilir. Kandil simidi yaparken fırınınızın yeterli ısıda olmasına özen gösterin. Yüksek sıcaklıkta kandil simidinin dışı hemen pişerken içi çiğ kalabilir.

KANDİL SİMİDİ MAHLEPSİZ

📋Malzemeler:

🔹1 yumurta sarısı

🔹2 çorba kaşığı yoğurt

🔹2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

🔹1. 5 çorba kaşığı şeker

🔹1 tatlı kaşığı tuz

🔹125 gram margarin

🔹Yarım çay bardağı sıvı yağ

🔹2 çay kaşığı kabartma tozu

🔹3 su bardağı un

🔹1 yumurta beyazı

🔹Susam

🔹Çörek otu

🔥MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ PİŞİRİLİŞİ

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir. Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile kesilir ardından yumurta beyazına ve susama bulanır 180 derece de 20 dakika pişirilir.