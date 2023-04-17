KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ AÇIKLADI

Son dakika haberleri... Binlerce kamu işçisini ilgilendiren müjdeli haber TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Kamu işçileri için yeni zam teklifi açıklandı. Açıklamanın ardından arama motorları ve sosyal medyada detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kamu işçileri için yeni zam teklifi ne kadar? Kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN YENİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU MU?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklaması'na göre, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığı devam ediyor. Kamu işçisi için yeni teklifin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu belirtildi.