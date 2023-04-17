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KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR? | 2023 Kadir Gecesi namazı ne zaman, nasıl kılınır?

İslamiyet'in kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indiği gün olarak bilinen ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi, 17 Nisan Pazartesi günü eda ediliyor. Bu mübarek günü dualar, tövbeler, yardımlaşma ve çeşitli ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar ise Kadir Gecesi namazının saat kaçta kılınması gerektiğini araştırıyor. Peki Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır? 2023 Kadir Gecesi namazı ne zaman, nasıl kılınır? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 10:00
KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR? | 2023 Kadir Gecesi namazı ne zaman, nasıl kılınır?

Kadir Gecesi, Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in inidirilmeye başladığı gece olarak biliniyor. İslamiyet'te büyük öneme sahip olan bu mübarek gece, Müslümanların günahlarından arınması ve Allah'a kulluklarını ibadetle göstermeleri için fırsat olarak kabul edilir. Bu nedenlerle Kadir Gecesi'nde namaz kılmak isteyenler arama motorlarında Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır? 2023 Kadir Gecesi namazı ne zaman, nasıl kılınır? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

2023 KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?

Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi namazı 2 rekattan başlayıp 12 rekat veya 100 rekata kadar Kadir Suresi ile birlikte kılınır. Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi ve 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi şeklindedir. Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir.

Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

KADİR GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber."

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