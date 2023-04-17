Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 17 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 17 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise aylarca alarm vermesinin ardından nihayet yüzde 10'un üzerine çıktı. 17 Nisan Pazartesi barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 10:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 17 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 17 Nisan Pazartesi günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45,54 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 19,98 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,53 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 11,01 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 14,76 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hiç kötü maçını görmedim! En büyük artısı..."
Alişan çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü "Adisiniz, haysiyetsizsiniz benim vatanım belli oğlum" Söylemediği sözler gündem olunca...
Maç sonu dikkat çeken yorum! "Alkışı hak etti"
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadir Gecesi ne zaman 2023?
Kadir Gecesi çekilecek zikirler, tesbihler 2023 DİYANET
Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri DİYANET
Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar Diyanet 2023
Kadir Gecesi ile ilgili ayet ve hadisler
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borini iddiası! Süper Lig deviyle görüşüyor Borini iddiası! Süper Lig deviyle görüşüyor 09:27
Boluspor - Rizespor maçı saat kaçta? Boluspor - Rizespor maçı saat kaçta? 09:07
Gençlerbirliği - Altay maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Altay maçı saat kaçta? 09:02
Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 08:58
Flaş eleştiri! "Mantık dışı iki hamle" Flaş eleştiri! "Mantık dışı iki hamle" 08:54
Maç sonu dikkat çeken yorum! "Alkışı hak etti" Maç sonu dikkat çeken yorum! "Alkışı hak etti" 08:28
Daha Eski
Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! 00:42
Paris'e Icardi çıkarması! Paris'e Icardi çıkarması! 00:42
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! 00:38
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! 00:33
Mert yetmedi! Mert yetmedi! 00:14
Futbol gribi! Futbol gribi! 00:13