ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri, şartları, açılan kontenjanlar

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Adalet Bakanı Bekşr Bozdağ, bakanlıkta istihdam sağlanacak 22 binden fazla personelin müjdesini verdi. İlk olarak 18 bin personelin Adalet Bakanlığı bünyesine katılacağını duyuran daha sonra açıklamasını güncelleyerek personel sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını duyuran Bakan Bozdağ'ın açıklamasının ardından arama motorlarında Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri, şartları, açılan kontenjanlar konuları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 120 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili: "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" dedi. Ardından yapılan bir açıklamayla alınacak personel sayısının 22 bin 120'ye çıkarılacağı bilidirilirken Bakan Bozdağ söz konusu alımlara ilişkin önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 120 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı'nda alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadığından başvuru şartları da net olarak bilinmekketedir. Ancak geçtiğimiz yıl açılan ilanlarda, genel başvuru şartları şu şöyle duyurulmuştu:

✔Türk Vatandaşı olmak,

✔Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

✔Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

✔Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

✔Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 120 PERSONEL ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR

Adalet Bakanlığı'na alınacak personeller için açılan kontenjanlar ve branş dağılımı ise henüz belli olmadı. Kontenjanlar ile branş dağılımının ilanın yayınlanmasının ardından belli olacak, açıklamanın ardından haberimiz güncellenecektir.