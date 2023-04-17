💰1 DOLAR KAÇ TL? | 17 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

17 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,38 (Alış) - 19,38 (Satış)
EURO: 21,28 (Alış) - 21,30 (Satış)
STERLİN: 23,93 (Alış) - 24,05 (Satış)
1 DOLAR = 19,38 TL
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👉17 Nisan Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.251,43
Gram altın satış: 1.251,66
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.142,00
Çeyrek altın satış: 2.168,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.285,00
Yarım altın satış: 4.336,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.544,00
Tam altın satış: 8.638,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.765,00
Cumhuriyet altını satış: 8.898,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.774,00
Ata altın satış: 8.861,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Nisan Pazartesi günü saat 11.56 itibarıyla alınmıştır.