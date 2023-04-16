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KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023? | Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçı? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın gelişiyle birlikte yaklaştı. Bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen ve Müslümanların ibadetle, dualarla geçirdiği Kadir Gecesi hakkında arama motorlarında 'Kadir Gecesi ne zaman 2023? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçı? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 14:02 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 14:20
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023? | Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçı? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023? | Müslümanlar için yüksek manevi değere sahip olan ve günahların affedilmesi için fırsat olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın gelişiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının son 10 günü içinde yer alan ve Kur'an-ı Kerim'de de önemine vurgu yapılan Kadir Gecesi hakkında arama motorlarında araştırılan Kadir Gecesi ne zaman 2023? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçı? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?' sorularının cevabını sizler için derledik...

KADİR GECESİ HANGİ GÜN, AYIN KAÇI?

2023 yılında Kadir Gecesi, 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayının 26. gecesi eda edilecek. Bu durumda Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi akşamına denk geliyor.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, Ramazan ayının son on günü içerisinde rastgele bir gece değil, özel bir gece olarak belirlenmiştir. Kadir Gecesi'nin önemi, aşağıdaki nedenlerden dolayı vurgulanır:

Kuran'ın İndirildiği Gece: Kadir Gecesi, Kuran'ın ilk ayetlerinin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Cebrail vasıtasıyla indirilmeye başladığı gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, İslam dininin temel kaynağı olan Kuran'ın indirildiği bir gece olması, Kadir Gecesi'nin büyük bir önem kazanmasını sağlar.

Bin Aydan Daha Hayırlı: Kuran'da, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir. Bu da geceye verilen önemi artırır.

Duaların Kabul Edildiği Gece: Kadir Gecesi, duaların kabul edildiği bir gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu gece ibadetlerini artırarak dua edenlerin duaları kabul olabilir.

Günahların Affedildiği Gece: Kadir Gecesi, günahların affedildiği bir gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu gece ibadetlerini artırarak tövbe edenlerin günahları affedilebilir.

Toplumsal Dayanışma: Kadir Gecesi, Müslümanların bir araya gelerek birlikte ibadet ettiği ve toplumsal dayanışmanın arttığı bir gecedir. Bu nedenle, Kadir Gecesi, Müslümanlar için birbirleriyle kaynaşma ve yardımlaşma fırsatı sunar.

Tüm bu sebeplerden dolayı, Kadir Gecesi İslam dininde büyük bir öneme sahip ve Müslümanlar için manevi bir değer taşıyan bir gecedir.

BU YIL KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimde, Kadir Gecesi'nin 17 Nisan Pazartesi gecesi eda edileceği bildirildi.

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