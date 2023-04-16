KADİR GECESİ NAMAZI 2023 | Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar, okunacak dualar - Kadir Gecesi ibadetleri 2023 DİYANET

KADİR GECESİ NAMAZI 2023 | Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı ve bereketli bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin ve bağışlamasının en çok tecelli ettiği gece olarak görülür ve insanların günahlarının affedilmesi için dua etmeleri özellikle tavsiye edilir. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, 'Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar, okunacak dualar - Kadir Gecesi ibadetleri 2023 DİYANET' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KADİR GECESİ'NDE KILINACAK NAMAZLAR

Kadir Gecesi namazı 4 rekattan veya 12 rekat şeklinde kılınabilir. Ancak bu namazın Kadir Suresi ile birlikte kılınmalıdır. Namaz bitiminden sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

Ayrıca Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor. Tesbih namazının her rekatındaki tesbih: 'Subhânellâhi ve'l-hamdu li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhu va'llâhu ekber' şeklindedir.

Kadir Gecesi namazına ise şu şekilde niyet edilir:

-"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.

Ardından Kadir Gecesi namazı şöyle kılınır:

Birinci rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi ve 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi şeklindedir. Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir.

Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Dua hususunda da Hazret-i Aişe der ki: Resulü Ekreme:

-Ya Resulallah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.

- Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa'fü anni = Allah'ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et! buyurdu.

Kadir Suresi

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresinin Türkçe Anlamı, Meali

Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR GECESİ İBADETLERİ 2023 DİYANET

NAMAZ KILMAK

Kadir Gecesi'nde özellikle teravih namazı kılınması tavsiye edilir. Ayrıca gece boyunca nafile namazlar kılınabilir.

KUR'AN-I KERİM OKUMAK

Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim okumak çok önemlidir. Müslümanlar, gece boyunca Kur'an-ı Kerim okumalı ve anlamaya çalışmalıdırlar.

DUA ETMEK

Kadir Gecesi'nde dua etmek çok önemlidir. Müslümanlar, Allah'a isteklerini ve dualarını iletmeli ve bağışlanma dilemelidirler.

SADAKA VERMEK

Kadir Gecesi, sadaka vermenin önemli olduğu bir gecedir. Müslümanlar, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için sadaka verebilirler.

İBADET VE ZİKİR

Kadir Gecesi'nde, Allah'ı zikretmek ve ibadet etmek çok önemlidir. Müslümanlar, gece boyunca tesbih çekebilir ve Allah'ı zikredebilirler.