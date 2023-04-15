💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 15 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

15 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,34 (Alış) - 19,36 (Satış)
EURO: 21,26 (Alış) - 21,31 (Satış)
STERLİN: 23,95 (Alış) - 24,07 (Satış)
1 DOLAR = 19,36 TL
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👉15 Nisan Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.246,69
Gram altın satış: 1.247,12
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.137,00
Çeyrek altın satış: 2.173,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.275,00
Yarım altın satış: 4.346,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.523,00
Tam altın satış: 8.660,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.793,00
Cumhuriyet altını satış: 8.926,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.753,00
Ata altın satış: 8.882,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Nisan Cumartesi günü saat 06.35 itibarıyla alınmıştır.