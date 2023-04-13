Haberler Haberler KAMU İŞÇİSİNE ZAM TEKLİFİ SON DAKİKA | Kamu işçisine ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? - Kamu işçisi en düşük maaş ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİSİNE ZAM TEKLİFİ SON DAKİKA | Kamu işçisine ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? - Kamu işçisi en düşük maaş ne kadar olacak?

700 binden fazla kamu işçisinin beklediği haber geldi. Ara zam görüşmelerinin başlamasıyla birlikte kamu işçisine yapılacak 6 aylık zam için ilk rakamlar konuşulmaya başlandı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasının ardından arama motorlarında 'Kamu işçisine ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? - Kamu işçisi en düşük maaş ne kadar olacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 12:50
KAMU İŞÇİSİNE ZAM TEKLİFİ SON DAKİKA | Kamu işçisine ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? - Kamu işçisi en düşük maaş ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİSİNE ZAM TEKLİFİ SON DAKİKA | 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zam teklifinde ilk rakamlar geldi. 2023 toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında açıklama yapan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifini kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamanın ardından arama motorlarında Kamu işçisine ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? - Kamu işçisi en düşük maaş ne kadar olacak? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

KAMU İŞÇİSİNE NE KADAR, YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini duyurdu. Bu kapsamda, örnek hesaplamalar şöyle:

MAAŞ: 10 bin lira
ZAMLI MAAŞ: 13 bin lira

MAAŞ: 11 bin lira
ZAMLI MAAŞ: 14 bin 300 TL

MAAŞ: 12 bin lira
ZAMLI MAAŞ: 15 bin 600 TL

MAAŞ: 13 bin lira
ZAMLI MAAŞ: 16 bin 900 TL

MAAŞ: 14 bin lira
ZAMLI MAAŞ: 18 bin 200 lira

MAAŞ: 15 bin lira
ZAMLI MAAŞ: 19 bin 500 lira

KAMU İŞÇİSİ EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, hükümetin en düşük maaş önerisinin ise 11 bin 500 TL olduğunu duyurdu. Ancak teklif henüz kabul edilmedi. TÜRK-İŞ'in teklifinin yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban maaş olacağı öğrenildi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hükümet ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif etti, taban maaş önerisi de 11 bin 500 lira. Bizim tablebimiz ise yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret."

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