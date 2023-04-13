Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 12 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 12 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, 12 Nisan Çarşamba akşamı yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '12 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 155 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:30
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