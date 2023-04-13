Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 13 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 13 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 13 Nisan Perşembe barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 09:50
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 13 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 13 Nisan Perşembe günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44,38 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 19,16 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,77 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 10,66 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 13,21 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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