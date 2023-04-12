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TOKİ YENİ İNDİRİM KAMPANYASINI DUYURDU | 2023 TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir? Başvuru tarihleri ve şartları

TOKİ'nin dar ve orta gelirli vatandaşlara sağladığı imkanlar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni indirim kampanyasını duyurdu. TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşların yararlanabileceği indirim hakkında arama motorlarında araştırılan '2023 TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir? Başvuru tarihleri ve şartları' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:30
TOKİ YENİ İNDİRİM KAMPANYASINI DUYURDU | 2023 TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir? Başvuru tarihleri ve şartları

TOKİ YENİ İNDİRİM KAMPANYASINI DUYURDU | TOKİ ile ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların ödemelerinde kolaylık sağlayacak indirim haberi geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan müjdenin ardından TOKİ'nin yeni indirim kampanyasına ilişkin araştırmalar başladı. Peki 2023 TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir? İşte başvuru tarihleri ve şartları...

2023 TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamada, "TOKİ'mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan'da başlıyoruz. TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse %25 indirimden faydalanabilecek." ifadelerine yer verildi.

2023 TOKİ YENİ İNDİRİM KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ'nin yeni indirim kampanyasından geçmiş zamanda TOKİ aracılığıyla ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlar yararlanabilecek. Bu kişilere, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Yani TOKİ'nin kampanyasından yararlanabilmek için ev veya iş yerini TOKİ'den almış olmakla kalan borcu peşin ödemek gerekmektedir.

2023 TOKİ YENİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamasında kampanyanın 24 Nisan 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu.

ÖRNEK:

KALAN BORÇ: 1 milyon TL
İNDİRİMLİ PEŞİN ÖDENECEK TUTAR: 750 bin TL

KALAN BORÇ: 500 bin TL
İNDİRİMLİ PEŞİN ÖDENECEK TUTAR: 375 bin TL

KALAN BORÇ: 250 bin TL
İNDİRİMLİ PEŞİN ÖDENECEK TUTAR: 187 bin 705 TL

KALAN BORÇ: 50 bin TL
İNDİRİMLİ PEŞİN ÖDENECEK TUTAR: 37 bin 500 TL

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