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SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR? - Seçmen bilgi kağıtları ne zaman çıkacak? | Seçmen kağıdı sorgulama ekranı e-Devlet

Türkiye'nin yüzüncü yılına denk gelen genel seçimlere sayılı gün kala seçmen kağıtlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında 'Seçmen kağıdı nasıl alınır? Seçmen bilgi kağıtları ne zaman çıkacak? | Seçmen kağıdı sorgulama ekranı e-Devlet' konularını araştırıyor. Oy kullanılacak yerin beyan edildiği seçmen kağıtları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 11:00
SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR? - Seçmen bilgi kağıtları ne zaman çıkacak? | Seçmen kağıdı sorgulama ekranı e-Devlet

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR? | Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş ve seçmen listelerinde kayıtlı olan her vatandaşın seçim günü zorunlu olduğu oy kullanmak için araştırmalar başladı. Ülkemizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak genel seçimlere sayılı gün kala, oy kulalnacak vatandaşlar seçmen kağıdını araştırmaya koyuldu. Peki Seçmen kağıdı nasıl alınır? Seçmen bilgi kağıtları ne zaman çıkacak? İşte seçmen kağıdı sorgulama ekranı e-Devlet...

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?

Seçmen kağıdı, il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden alınabilir. Seçmen kağıdı, ilgili nüfus müdürlüğüne kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport gibi) ile başvurarak alınabilir. Başvuru sırasında, seçmenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve seçmenlik durumunu gösteren belgeler istenebilir.

Seçmen kağıdı, seçmenin kayıtlı olduğu il veya ilçe nüfus müdürlüklerindeki seçmen kütüklerinde bulunur. Bu nedenle, seçmenlerin seçmen kağıdını almadan önce kayıtlı oldukları il veya ilçe nüfus müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Ayrıca, e-Devlet sistemi üzerinden de seçmen kağıdı bilgilerine erişilebilir. Eğer seçmen kaydı yapılmışsa, seçmenin T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak seçmen kağıdı bilgilerini kontrol edebilir.

e-DEVLET SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NE ZAMAN ÇIKACAK?

YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Öte yandan e-Devlet'te 'Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama' başlığının altında şu bilgiye yer verilmektedir:

"Seçmen kütükleri 12 Nisan 2023 Çarşamba günü kesinleştirilecek olup, sandık atamaları yapıldıktan sonra, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy kullanacağınız sandığa ait bilgiler ile ilgili duyuru web sitemizde ilan edilecektir."

e-DEVLET YURT DIŞI SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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