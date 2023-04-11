Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 11 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 11 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 11 Nisan Salı barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 10:20 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 10:40
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 11 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 11 Nisan Salı günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41,93 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 16,52 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,25 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 10,12 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 11,73 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Estetik mağduru Kuşum Aydın "2023'te yenileneceğim" demişti dediğini yaptı! Zayıfladı, yüzündeki dolguları aldırdı... Kuşum Aydın'ın son haline beğeni yağdı!
Alişan eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş'la ilgili sonunda konuştu! Evliliğinde kriz mi var? "Kardeşim vefat ettiğinden beri..."
F.Karagümrük-F.Bahçe maçı tekrar edilecek mi?
Sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadir Gecesi ile ilgili ayet ve hadisler
Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar Diyanet 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Ankara TOKİ arsa sonuçları, kazananlar 11 Nisan
Osmaniye TOKİ arsa sonuçları, kazananlar 11 Nisan
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? 10:19
Real Madrid - Chelsea maçı saat kaçta? Real Madrid - Chelsea maçı saat kaçta? 10:09
Okan Buruk G.Saray'ın geleceğini inşa ediyor! Okan Buruk G.Saray'ın geleceğini inşa ediyor! 10:09
G.Saray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak G.Saray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak 10:08
Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? 10:04
Samsunspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 09:54
Daha Eski
Bodrumspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 09:51
F.Bahçe'ye Emre Mor piyangosu! F.Bahçe'ye Emre Mor piyangosu! 09:50
Keçiörengücü - Göztepe maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Göztepe maçı saat kaçta? 09:45
F.Karagümrük-F.Bahçe maçı tekrar edilecek mi? F.Karagümrük-F.Bahçe maçı tekrar edilecek mi? 09:45
Benfica - Inter maçı saat kaçta? Benfica - Inter maçı saat kaçta? 09:35
Valencia'nın pozisyonu penaltı mı? Aydınus yorumladı Valencia'nın pozisyonu penaltı mı? Aydınus yorumladı 09:20